Росія атакувала Ямпільську громаду на Сумщині: двоє загиблих і четверо поранених

Російські війська атакували центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо жінок дістали поранення.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Спочатку очільник ОВА повідомляв про постраждалих серед цивільного населення та зазначав, що одна людина перебуває у важкому стані.

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Згодом він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Наразі особи загиблих встановлюються.

Також до лікарні доставили чотирьох постраждалих жінок. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Усі обставини та наслідки російського удару уточнюються. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.