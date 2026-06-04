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        FPV-дрони атакували дві цивільні автівки на Харківщині, є поранений

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 10:51
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        Пошкоджена російським дроном автівка / Фото: Дергачівська МВА
        Пошкоджена російським дроном автівка / Фото: Дергачівська МВА

        Вранці 4 червня російські FPV-дрони атакували дві цивільні автівки у Дергачівській громаді Харківської області. Внаслідок одного з ударів поранення дістав чоловік.

        Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

        Перший удар стався сьогодні близько 6:35 у Слатиному. FPV-дрон влучив в автомобіль біля приватного будинку.

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        Унаслідок атаки пошкоджено автівку та житловий будинок. Постраждалих немає.

        Ще одного удару росіяни завдали близько 9:30. На ділянці автодороги Дергачі — Безруки FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, у якому перебував 49-річний чоловік.

        Постраждалого госпіталізували з уламковими пораненнями.


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