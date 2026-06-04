        Події

        Армія РФ обстріляла Чугуїв із РСЗВ: пошкоджено дитсадок і будинки, серед постраждалих дитина

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 08:39
        читать на русском →
        Наслідки атаки РФ на Чугуїв 3 червня / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Наслідки атаки РФ на Чугуїв 3 червня / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Увечері 3 червня російські війська завдали удару по Чугуєву на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них 14-річна дівчина.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Удару по Чугуєву збройні сили РФ завдали близько 20:00. За попередніми даними, російські війська застосували реактивну систему залпового вогню “Торнадо-С”.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок удару пошкоджено будівлю дитячого садка та житлові будинки.

        Поранень зазнала 14-річна дівчина. Ще двоє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес. Також акубаротравму дістала співробітниця поліції.

        Наслідки удару по Чугуєву 3 червня / Фото: Харківська обласна прокуратура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov