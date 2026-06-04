Армія РФ обстріляла Чугуїв із РСЗВ: пошкоджено дитсадок і будинки, серед постраждалих дитина

Поранень зазнала 14-річна дівчина. Ще двоє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес. Також акубаротравму дістала співробітниця поліції.

Удару по Чугуєву збройні сили РФ завдали близько 20:00. За попередніми даними, російські війська застосували реактивну систему залпового вогню “Торнадо-С”.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .

Увечері 3 червня російські війська завдали удару по Чугуєву на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них 14-річна дівчина.