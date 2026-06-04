Війна чи мир: у команді Путіна посилилися суперечки щодо майбутнього Росії — Reuters

У російських політичних та ділових колах посилюються дискусії щодо майбутнього країни на тлі затяжної війни проти України та погіршення економічної ситуації. Частина еліт виступає за пошук миру, тоді як націоналісти закликають готуватися до тривалого глобального протистояння із Заходом.

Про це повідомляє Reuters із Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Під час форуму, який традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії, прозвучали протилежні оцінки подальшого курсу країни. Дискусії відбувалися на тлі чергових українських ударів по російській інфраструктурі — напередодні безпілотники атакували нафтовий термінал і військово-морську базу поблизу Санкт-Петербурга.

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Заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін заявив, що Росії не варто розраховувати на повернення до довоєнних відносин із Заходом або на скасування санкцій.

«Не варто чекати, що щось зміниться чи повернеться назад. Цього не буде», — сказав Орєшкін.

За даними Reuters, затягування війни та ознаки уповільнення російської економіки посилили позиції тих представників еліт, які вважають за необхідне завершити бойові дії та досягти мирної угоди за посередництва президента США Дональда Трампа.

Водночас впливові російські націоналісти наполягають, що війна проти України є лише початком масштабнішого протистояння із Заходом.

Колишній російський шпигун Андрій Безруков під час форуму заявив, що Росії доведеться жити в умовах війни протягом багатьох років або навіть десятиліть.

«Ми повинні визнати, що будемо воювати найближчі роки, можливо, кілька десятиліть», — сказав він.

На форумі також активно обговорювали необхідність модернізації армії, розвитку технологій та перебудови державного управління. У павільйонах, де раніше були представлені західні фінансові компанії, цього року демонстрували безпілотники, озброєння та системи кібербезпеки.

Reuters зазначає, що мирні переговори щодо України, які відбуваються за посередництва США, фактично зайшли в глухий кут. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Вашингтон нині приділяє менше уваги українському питанню через загострення ситуації навколо Ірану.

Водночас деякі представники російської влади дедалі частіше наголошують на економічних наслідках війни. Зокрема, керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв останнім часом акцентує увагу на потенційних економічних перевагах можливої мирної угоди.

Один із співрозмовників Reuters у кулуарах форуму зазначив, що головне питання для Росії сьогодні полягає в тому, чи завершиться війна найближчим часом, чи країну очікує ще складніше майбутнє.

Водночас російський ультранаціоналістичний ідеолог Олександр Дугін заявив журналістам, що війна в Україні «закінчиться або перемогою Росії, або не закінчиться ніколи».

«Ми повинні зібрати всі сили та перестати вдавати, що живемо мирним життям», — сказав Дугін, охарактеризувавши майбутні відносини Росії із Заходом одним словом — «війна».