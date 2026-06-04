Ворог повторно вдарив по терміналу Нової пошти в Дніпрі: компанія повідомила про наслідки

Російські війська повторно атакували інноваційний термінал Нової пошти у Дніпрі. У компанії повідомили, що під час удару всі працівники перебували в укриттях і не постраждали.

Про це заявили в Новій пошті.

У компанії наголосили, що безпека співробітників залишається головним пріоритетом. За даними Нової пошти, на її логістичних об’єктах облаштовано понад тисячу укриттів.

Реклама

Реклама

Наразі на місці удару працюють рятувальники та правоохоронці. У компанії оцінюють масштаби руйнувань і з’ясовують інформацію щодо пошкоджених або втрачених відправлень.

«Найцінніше, що нам вдалося зберегти — це люди. У момент удару всі наші співробітники перебували в укриттях і не постраждали», — зазначили в Новій пошті.

Попри повторний удар компанія продовжує роботу. Там повідомили, що заздалегідь підготували резервні логістичні схеми та вже перебудували маршрути доставки, тому затримок для клієнтів не очікується.

У Новій пошті також заявили, що повністю компенсують оціночну вартість відправлень, які були втрачені внаслідок російської атаки. Найближчим часом компанія планує зв’язатися з усіма клієнтами, чиї посилки могли постраждати.

Як повідомлялося, 3 червня внаслідок удару російського безпілотника в Дніпрі вже був пошкоджений інноваційний термінал Нової пошти. Тоді працівники також перебували в укритті та не постраждали.