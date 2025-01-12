Зеленський відповів Фіцо на звинувачення щодо транзиту російського газу

Суперечка між Україною та Словаччиною щодо транзиту російського газу через українську територію набирає обертів. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд тиснутиме на Україну, аби відновити потік газу зі сходу на захід.

Заява Фіцо

Виступаючи в ефірі словацького телеканалу TAZ, Фіцо наголосив, що Україна нібито втрачає 800 мільйонів євро через припинення транзиту, що, за його словами, також загрожує конкурентоспроможності Євросоюзу.

“Якщо ми не будемо працювати над імпортом певного обсягу газу зі сходу через Україну, то станемо свідками дефіциту газу та величезного зростання цін у Європі”, — заявив він.

Прем’єр також повідомив, що з понеділка спеціальна група, до складу якої входить міністр економіки Словаччини Дениса Сакова, займатиметься вирішенням цієї проблеми.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяви словацького прем’єра у X (колишній Twitter). Він підкреслив, що відповідальність за енергетичні виклики в Словаччині лежить саме на Фіцо, а не на Україні.

“Добре, що прем’єр-міністр Словаччини Фіцо вже повернувся з відпочинку у В’єтнамі й тепер намагається виправити свої ж помилки”, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині у подоланні наслідків припинення транзиту російського газу, але Фіцо відмовився.

“Це було його помилкою — робити ставку на Москву, а не на об’єднану Європу та здоровий глузд”, — підкреслив Зеленський.

Він також висловив сподівання, що подальша диверсифікація енергопостачань, зокрема через збільшення імпорту американського газу, допоможе Європі вирішити проблеми, спричинені залежністю від Росії.

Контекст

Ситуація навколо транзиту газу є чутливою для обох сторін. Зупинка постачання російського газу через Україну стала частиною енергетичної політики, спрямованої на зменшення залежності ЄС від Москви. Водночас словацький уряд критикують за брак активних дій у диверсифікації енергетичних ресурсів, що створює внутрішній тиск у країні.