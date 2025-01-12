Кримінал

На Бердянській косі виявлено мазут
12 Січня 2025 15:30
читать на русском →
Волонтери збирають мазут лопатами, Краснодарський край / Фото з відкритих джерел
Волонтери збирають мазут лопатами, Краснодарський край / Фото з відкритих джерел

На Бердянській косі на півночі Азовського моря, недалеко від окупованого Росією міста Бердянськ, виявили викиди нафтопродуктів після розливу мазуту з двох танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

Це перше повідомлення про виявлення мазуту на північному узбережжі Азовського моря. З моменту розливу нафтопродуктів минуло близько місяця.

«На Бердянській косі з боку відкритого моря виявлено забруднену ділянку протяжністю 14,5 км, з дрібними фрагментами твердої фракції мазуту», – наводить слова Балицького “Медіазона”.

Напередодні в Чорноморському районі анексованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації муніципального характеру через виявлений мазут. Йдеться про західне узбережжя Криму – за сотні кілометрів від місця розливу палива. Влада України не виключає, що мазут може дістатися і до узбережжя Миколаївської та Одеської областей, проте наразі безпосередньої загрози цього немає.

Оперативний штаб Краснодарського краю в неділю повідомив, що на 9 ділянках берегової лінії Анапи і Темрюкського району було зафіксовано нові «незначні» викиди мазуту. Стверджується, що більшу частину нових мазутних фрагментів уже зібрали.

Мазут вилився в море внаслідок аварії двох танкерів «Волгонефть» у Керченській протоці 15 грудня – за основною версією, через шторм. Танкери, як повідомляється, перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів. У перші дні після аварії танкерів мазут почало виносити на узбережжя Краснодарського краю в районі Анапи, протяжність забруднення берегової лінії перевищила 60 кілометрів. На початку січня плями мазуту виявили на пляжах Криму.

За даними МНС, з моменту аварії рятувальники і волонтери зібрали і вивезли майже 140 тисяч тонн забрудненого піску з пляжів Краснодарського краю, понад 270 тонн – з кримського узбережжя і 141 тонну – з Севастополя. В акваторії Керченської протоки зібрали ще 25 тонн нафтовмісної рідини. Водночас волонтери та місцеві жителі вказували на те, що особливо в перші дні після аварії влада майже не брала участі в ліквідації наслідків лиха.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, на дні ще може залишатися близько 5 тисяч тонн мазуту. За словами екологів, на подолання наслідків розливу піде близько десяти років. Менш ніж за місяць від мазуту загинули близько 60 дельфінів і сотні птахів (за деякими оцінками, кількість жертв на порядок більша).


ТОП-новини
12 Січня 2025 14:04

Українські війська завдали удару по командному пункту російської армії в Новогродівці
12 Січня 2025 15:30

На Бердянській косі виявлено мазут
12 Січня 2025 14:32

Російська авіація завдала удару по інтернату в Суджі
12 Січня 2025 13:21

Нахабство “мажорів” у центрі Києва: Поліція прийшла з обшуками до двох з них
12 Січня 2025 12:34

Як зараз виглядає Часів Яр
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки