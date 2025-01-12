На Бердянській косі виявлено мазут

На Бердянській косі на півночі Азовського моря, недалеко від окупованого Росією міста Бердянськ, виявили викиди нафтопродуктів після розливу мазуту з двох танкерів у Керченській протоці. Про це повідомив гауляйтер Запорізької області Євген Балицький.

Це перше повідомлення про виявлення мазуту на північному узбережжі Азовського моря. З моменту розливу нафтопродуктів минуло близько місяця.

«На Бердянській косі з боку відкритого моря виявлено забруднену ділянку протяжністю 14,5 км, з дрібними фрагментами твердої фракції мазуту», – наводить слова Балицького “Медіазона”.

Напередодні в Чорноморському районі анексованого Криму ввели режим надзвичайної ситуації муніципального характеру через виявлений мазут. Йдеться про західне узбережжя Криму – за сотні кілометрів від місця розливу палива. Влада України не виключає, що мазут може дістатися і до узбережжя Миколаївської та Одеської областей, проте наразі безпосередньої загрози цього немає.

Оперативний штаб Краснодарського краю в неділю повідомив, що на 9 ділянках берегової лінії Анапи і Темрюкського району було зафіксовано нові «незначні» викиди мазуту. Стверджується, що більшу частину нових мазутних фрагментів уже зібрали.

Мазут вилився в море внаслідок аварії двох танкерів «Волгонефть» у Керченській протоці 15 грудня – за основною версією, через шторм. Танкери, як повідомляється, перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів. У перші дні після аварії танкерів мазут почало виносити на узбережжя Краснодарського краю в районі Анапи, протяжність забруднення берегової лінії перевищила 60 кілометрів. На початку січня плями мазуту виявили на пляжах Криму.

За даними МНС, з моменту аварії рятувальники і волонтери зібрали і вивезли майже 140 тисяч тонн забрудненого піску з пляжів Краснодарського краю, понад 270 тонн – з кримського узбережжя і 141 тонну – з Севастополя. В акваторії Керченської протоки зібрали ще 25 тонн нафтовмісної рідини. Водночас волонтери та місцеві жителі вказували на те, що особливо в перші дні після аварії влада майже не брала участі в ліквідації наслідків лиха.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, на дні ще може залишатися близько 5 тисяч тонн мазуту. За словами екологів, на подолання наслідків розливу піде близько десяти років. Менш ніж за місяць від мазуту загинули близько 60 дельфінів і сотні птахів (за деякими оцінками, кількість жертв на порядок більша).