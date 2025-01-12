Суспільство

В Україні в найближчі дві доби без опадів
12 Січня 2025 20:59
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Східниця, стежка від третього до першого джерела / Фото Facebook Олександр Жуківський
Східниця, стежка від третього до першого джерела / Фото Facebook Олександр Жуківський

У понеділок, 13 січня, в Україні без суттєвих опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, північних та Вінницьких областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 0-5° тепла.

У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг. Температура 5-10°, вдень 1-6° морозу.

У Києві без суттєвих опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

У вівторок, 14 січня, в Україні без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у південних областях близько 0°.

У Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.


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