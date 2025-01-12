Україна посіла 13-те місце в одиночній змішаній естафеті Кубка світу з біатлону

У неділю, 12 січня, в німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета в рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25.

Збірну України представляли Антон Дудченко та Ірина Петренко. Команда фінішувала на 13-му місці, використавши п’ять додаткових патронів.

Перемогу в гонці здобула збірна Фінляндії, для якої це перше в історії “золото” у змішаних естафетах на Кубку світу. Друге місце посіла команда Франції, а бронзовими призерами стали господарі етапу – збірна Німеччини.

Завершиться етап в Обергофі сьогодні класичною змішаною естафетою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом. У складі збірної України виступлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко.