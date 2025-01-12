FT: Час не на боці Путіна. Він сидить на фінансовій бомбі, що цокає

Найголовніше, що намагається вселити західним друзям України Володимир Путін, – це те, що час на його боці, тому єдиний спосіб припинити конфлікт – це врахувати його побажання, пише колумніст, європейський економічний оглядач Financial Times Мартін Сандбу.

Очевидна стійкість російської економіки і викликане нею скептичне ставлення в деяких куточках до того, що західні санкції мали ефект, є центральною частиною цієї інформаційної війни.

Реальність така, що фінансові основи російської військової економіки все більше нагадують картковий будиночок – настільки, що високопоставлені представники правлячої еліти публічно висловлюють занепокоєння.

Серед них Сергій Чемезов, голова державного оборонного гіганта «Ростех», який попередив, що дорогі кредити вбивають його бізнес з експорту зброї, і Ельвіра Набіулліна, голова Центрального банку. Ця пара знає краще, ніж багато хто на Заході, які повелися на цифри, що свідчать про стійке зростання, низьке безробіття і підвищення зарплат.

Але будь-яка економіка на основі повної мобілізації може призвести до таких результатів: це базовий кейнсіанський підхід. Реальна перевірка полягає в тому, як уже зайняті ресурси – а не ті, що простоюють, – перерозподіляються від колишнього використання на військові потреби

У держави є три методи досягнення цієї мети: запозичення, інфляція та експропріація. Вона повинна вибрати найбільш ефективне і безболісне поєднання. Самовпевненість Путіна – як перед Заходом, так і перед власною публікою – полягає в тому, що він може фінансувати цей конфлікт без фінансової нестабільності та значних матеріальних жертв.

Але це ілюзія. Якщо розчарування Чемезова і Набіулліної вихлюпується на публіку, це означає, що ілюзія меркне.

У новій доповіді аналітика по Росії і колишнього банкіра Крейга Кеннеді йдеться про величезне зростання корпоративного боргу російських компаній. З 2022 року він зріс на 71% і затьмарює нові позики домогосподарств і уряду. Ці кредити, які формально є приватними, насправді належать державі.

Путін узяв під контроль російську банківську систему, зобов’язавши банки кредитувати компанії, призначені урядом, на обраних пільгових умовах. Результатом цього став потік кредитів за ставками нижче ринкових, які надаються вигідним економічним суб’єктам.

По суті, Росія займається масовим друкуванням грошей, яке здійснюється на умовах аутсорсингу, щоб не відображатися на державному балансі. За оцінками Кеннеді, загальна сума становить близько 20% відсотків національного виробництва Росії у 2023 році, що можна порівняти із сукупними бюджетними асигнуваннями на збройний конфлікт.

За діями Кремля можна судити про те, що він вважає неприйнятними дві речі: помітно слабкі державні фінанси і шалену інфляцію.

Уряд уникає значного дефіциту бюджету, незважаючи на зростаючі витрати, пов’язані з конфліктом. Центральний банк може вільно підвищувати відсоткові ставки, які наразі становлять 21%.

Цього недостатньо, щоб збити інфляцію, спричинену субсидованими державою кредитами, але достатньо, щоб утримати зростання цін у рамках. У підсумку виходить, що проблеми Чемезова і Набіулліної – це не помилка, яку можна виправити, а невід’ємна частина путінського вибору, що полягає в тому, щоб лестити державним фінансам і стримувати (високу) інфляцію.

Щось ще має піти на поступки, і це щось включає в себе підприємства, які не можуть працювати прибутково, коли вартість позикових коштів перевищує 20%.

Приватизована Путіним схема кредитування, тим часом, накопичує кредитну кризу в міру того, як кредити стають поганими. Держава може виручити банки – якщо вони не впадуть першими.

З огляду на досвід росіян, які зіткнулися з раптово знеціненими вкладами, страх повторення ситуації може легко спровокувати масове вилучення вкладів. Це знищить легітимність не тільки банків, а й уряду.

Коротше кажучи, час не на боці Путіна. Він сидить на фінансовій бомбі уповільненої дії власного виготовлення. І вона цокає.

Головне для друзів України – позбавити його єдиного засобу, який міг би її знешкодити: ширшого доступу до зовнішніх фондів. Захід перекрив Москві доступ до резервів на суму близько 300 мільярдів доларів, поставив заслін на шляху торгівлі нафтою та обмежив її можливості імпортувати цілу низку товарів.

Усе це разом узяте не дозволяє Росії витрачати всі свої закордонні доходи на полегшення нестачі ресурсів усередині країни. Посилення санкцій і остаточне передання резервів Україні як першого внеску за репараціями посилить ці обмеження.

Одержимість Путіна – це раптовий крах влади. Це, як він, мабуть, розуміє, і є той ризик, який запустила його військова економіка.

Змусити його відступити, розширивши доступ до зовнішніх ресурсів за рахунок ослаблення санкцій, буде його метою в будь-якій дипломатії.

Захід повинен переконати його, що цього не станеться. Це, і тільки це, змусить Путіна вибирати між нападом на Україну та утриманням влади всередині країни.