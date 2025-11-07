У Дагестані розбився вертоліт з туристами: четверо загиблих

Четверо людей загинули в результаті падіння вертольота в Дагестані, повідомляє ТАСС з посиланням на міністра охорони здоров’я регіону Ярослава Глазова.

Вертоліт КЕМЗ впав в районі населеного пункту Ачі-су, розповів чиновник.

Всього на борту було сім осіб. Троє поранених госпіталізовані у важкому стані.

За даними телеграм-каналів, вертоліт перевозив туристів. Він прямував до міста Ізербаш і впав на базу відпочинку.

Під час падіння вертоліт зруйнував приватний будинок, всередині будівлі нікого не було, розповіли в оперативних службах регіону.