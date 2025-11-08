У Парижі заарештовано трьох дівчат, які планували теракт у барах і концертних залах

У Парижі правоохоронці запобігли спробі теракту, який готували три молоді жінки віком 18, 19 і 21 року. За даними Le Figaro, вони планували напад на бари або концертні зали французької столиці.

Слідство вважає, що підозрювані, всі громадянки Франції, були радикалізовані й діяли у змові. 10 жовтня їх офіційно звинуватили у «створенні терористичного угруповання з метою підготовки злочинів проти людей» і взяли під варту.

Одна з дівчат — 19-річна мешканка Ліона, яка не працює і не навчається, — вважається організаторкою змови. Саме її контакти з ісламістом дозволили французькій контррозвідці DGSI вийти на слід групи. Вона, за даними RTL, обговорювала купівлю автомата Калашникова і виготовлення вибухових поясів.

Реклама

Реклама

Трьох підозрюваних затримали у Ліоні, В’єрзоні та Вільурбанні. Слідство триває — прокуратура має з’ясувати реальні наміри жінок і ступінь готовності до нападу. Захисники наполягають, що йшлося не про реальний теракт, а про «нерозважливі розмови» трьох дівчат.

За даними прокуратури, це шостий запобігнутий теракт у Франції з початку 2025 року. Подія сталася напередодні вшанування 10-ї річниці атак 13 листопада 2015 року, коли в Парижі загинули 130 людей.