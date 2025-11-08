У неділю в Україні — дощі на заході, півночі та Одещині, температура до +16°

У неділю, 9 листопада, в Україні очікуються дощі у західних, північних областях та на Одещині. Місцями опади можливі також на Вінниччині та Черкащині, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території — без істотних опадів, переважно хмарно. Вночі температура становитиме +2…+8°, удень — +7…+12° на заході та півночі, а на півдні й сході — до +16°.

У Києві 9 листопада можливий невеликий дощ, температура вдень триматиметься в межах +8…+10°. З 11 листопада очікується похолодання, особливо на заході та півночі, де вдень температура знизиться до +6…+9°, а дощі пройдуть практично по всій країні.

Діденко радить готуватися до вологої осінньої погоди: парасолі, куртки й дощові черевики стануть у пригоді вже з понеділка.