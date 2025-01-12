Ситуація на фронті: з початку доби відбулося 75 бойових зіткнень

Станом на 16:00 12 січня, російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників на кількох напрямках, але зазнають значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ключові напрямки боїв:
- Харківський напрямок: ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська та Козачої Лопані.
- Куп’янський напрямок: шість атак неподалік Петропавлівки та Піщаного, три бої тривають.
- Лиманський напрямок: сім атак, три з них досі тривають.
- Краматорський напрямок: відбито вісім атак, чотири бої тривають поблизу Білої Гори та Часового Яру.
- Торецький напрямок: дев’ять атак, бої тривають біля Торецька та Щербинівки.
- Покровський напрямок: 33 атаки окупантів, із яких 22 відбито, 11 боїв ще тривають.
Обстріли:
Росія продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а також завдавати ударів на інших напрямках.
Інші деталі:
На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.
Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.