Ситуація на фронті: з початку доби відбулося 75 бойових зіткнень

Станом на 16:00 12 січня, російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників на кількох напрямках, але зазнають значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ключові напрямки боїв:

Харківський напрямок : ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська та Козачої Лопані.

: ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська та Козачої Лопані. Куп’янський напрямок : шість атак неподалік Петропавлівки та Піщаного, три бої тривають.

: шість атак неподалік Петропавлівки та Піщаного, три бої тривають. Лиманський напрямок : сім атак, три з них досі тривають.

: сім атак, три з них досі тривають. Краматорський напрямок : відбито вісім атак, чотири бої тривають поблизу Білої Гори та Часового Яру.

: відбито вісім атак, чотири бої тривають поблизу Білої Гори та Часового Яру. Торецький напрямок : дев’ять атак, бої тривають біля Торецька та Щербинівки.

: дев’ять атак, бої тривають біля Торецька та Щербинівки. Покровський напрямок: 33 атаки окупантів, із яких 22 відбито, 11 боїв ще тривають.

Обстріли:

Росія продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а також завдавати ударів на інших напрямках.

Інші деталі:

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.