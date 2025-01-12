Політика

Ситуація на фронті: з початку доби відбулося 75 бойових зіткнень
12 Січня 2025 16:22
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Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 12 січня, російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників на кількох напрямках, але зазнають значних втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ключові напрямки боїв:

  • Харківський напрямок: ворог двічі намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська та Козачої Лопані.
  • Куп’янський напрямок: шість атак неподалік Петропавлівки та Піщаного, три бої тривають.
  • Лиманський напрямок: сім атак, три з них досі тривають.
  • Краматорський напрямок: відбито вісім атак, чотири бої тривають поблизу Білої Гори та Часового Яру.
  • Торецький напрямок: дев’ять атак, бої тривають біля Торецька та Щербинівки.
  • Покровський напрямок: 33 атаки окупантів, із яких 22 відбито, 11 боїв ще тривають.

Обстріли:
Росія продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей, а також завдавати ударів на інших напрямках.

Інші деталі:
На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.


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