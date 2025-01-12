Суспільство

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
12 Січня 2025 18:55
читать на русском →
Син захисника на акції на підтримку українських військовополонених, 12 січня 2024 року / Фото Суспільне Харків
Син захисника на акції на підтримку українських військовополонених, 12 січня 2024 року / Фото Суспільне Харків

12 січня біля станції метро “Університет” у Харкові відбулася акція на підтримку українських військовополонених. На захід зібралися близько 300 людей, серед яких були родичі полонених, ветерани та небайдужі містяни, передає Суспільне Харків.

Біль невідомості
Наталія, мати зниклого безвісти військового, розповіла, що вже два роки не має жодної звістки про сина. 15 січня 2023 року він зник поблизу Кремінної.

“Цей біль хронічний. Що б я не робила, завжди в голові одне питання: де він? Чи живий? Кожна мати має право знати, що сталося з її дитиною”, — каже Наталія.

Дружина полоненого захисника “Азовсталі” Єлизавета також поділилася своєю історією. Її чоловік перебуває в полоні вже 31 місяць.

“Є інформація, що він живий, але полон — це не життя. Ми пишемо йому листи, але знаємо лише про один, який дійшов. Наш син щодня плаче і чекає на батька”, — говорить жінка.

Свідчення ветеранів
На акції виступив військовослужбовець Володимир Спіцин, який нещодавно отримав поранення. Попри біль, він приїхав підтримати побратимів.

“Якщо ми забудемо про війну, про тих, хто в полоні, що буде далі? Інформацію про полонених отримуємо лише зі слів російських полонених або з відео окупантів”, — зазначив боєць.

Голова ветеранського простору “Пліч-о-пліч” Ігор Шишко провів у полоні 801 день. Він розповів про жахливі умови: тортури, відсутність їжі, холоди та постійний психологічний тиск.

“Я повернувся з полону, втративши 50 кг. Їжа була жалюгідною: вода з капустою, каша з кістками. Це ГУЛАГ XXI століття. Але ми не здамося. Україна забере всіх своїх героїв”, — наголосив він.

Мета акції
Учасники заходу наголосили на необхідності продовжувати боротьбу за визволення полонених і привертати увагу до цієї проблеми.

“Такі акції — це знак підтримки. Ми не забудемо наших хлопців і дівчат і зробимо все, щоб повернути їх додому живими”, — підсумували організатори.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Січня 2025 18:55

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
12 Січня 2025 20:23

Зеленський запропонував Кім Чен Ину обміняти полонених солдатів КНДР на українських воїнів
12 Січня 2025 20:02

Скандал із київськими “мажорами”: пубертатний період чи відсутність мозку?
12 Січня 2025 19:21

Зеленський відповів Фіцо на звинувачення щодо транзиту російського газу
12 Січня 2025 16:40

Російські війська маскуються під цивільних у Торецьку – 28-ма ОМБр
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки