У Росії пропонують збільшити призовний вік для “понаїхавших”

Голова Ради при президенті РФ з прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв запропонував розглянути можливість збільшення призовного віку трудових мігрантів та інших громадян, які прибули до Росії та отримали громадянство до 45 або 50 років.

“Конституція каже, що захист Вітчизни є обов’язком громадянина РФ, не роблячи відмінностей між тими, хто отримав громадянство за народженням, і тими, хто був натуралізований. Необхідно заповнити цю правову лакуну та розглянути можливість збільшення призовного віку натуралізованих громадян до 45 або 50 років”, – сказав Фадєєв, його слова наводяться в офіційному телеграм-каналі РПЛ.

За його словами, тема мобілізації є дуже чутливою для суспільства, тут вкрай високий запит на справедливість та прозорість процедури. Одна з претензій, що часто звучать, стосується трудових мігрантів та інших громадян, які прибули до Росії і отримали громадянство.

“Згідно з чинним законодавством, якщо вони старші 27 років, то вони не підлягають призову на військову службу, а, отже, не можуть здобути військово-облікову спеціальність і потрапити в запас”, – зазначив голова Ради.

Він додав, що найближчим часом у Раді розраховують провести консультації щодо цього питання з профільними комітетами Держдуми та Ради Федерації, а також з Головним правовим управлінням Міноборони Росії.

При цьому Фадєєв уточнив, що не йдеться про негайну мобілізацію натуралізованих іноземців – це було б дискримінацією.