У Росії працюють табори для “лікування” представників ЛГБТ — WP

У Росії батьки платять бандитам, щоб ті викрадали їхніх синів і доньок із нетрадиційною сексуальною орієнтацією та утримували їх у закритих центрах для «лікування», повідомляє The Washingot Post.

Видання поговорило з людьми, які перебували в цих установах. За їхніми словами, вони перебували за високими бетонними стінами — це нагадувало маленькі «в’язниці», призначені для алкоголіків, наркоманів або людей, «чиї сім’ї бачать у них проблему».

При цьому багатьох обдурили або викрали, а потім утримували місяцями. Вони розповідали, що їх били, принижували або змушували зачитувати зізнання в тому, що вони деструктивні та егоїстичні через свою «залежність» від гендерної ідентичності. Також вони уточнили, що застосовували методи для боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Видання поговорило з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла дев’ять місяців конверсійного лікування в реабілітаційному центрі в Алтайському краї Сибіру

До центру дівчину заманила мати, яка попросила підтримати її під час операції на серці в сільській місцевості. Мати вийшла з машини, кремезний чоловік притиснув дівчину до дверей, зачинив замки і забрав її телефон, годинник і рюкзак.

Дівчина розповіла, що її били, кидали в річку як покарання і змушували виконувати фізичні вправи неодноразово, «поки все, що я могла бачити, не стало білим, але вони змушували мене робити це знову і знову».

Їй давали нейролептичні препарати, призначені для людей, які страждають на психічні захворювання.

Ті, хто проходив лікування, мали купатися в річці щодня перед ранковою молитвою, навіть узимку за мінусової температури. Їй давали «чоловічу» роботу, наприклад рубати дрова, «щоб допомогти собі стати чоловіком». Одного разу її змусили каструвати свиню.

«Мені дали хірургічний ніж та інструкції, як це зробити… Але я не змогла закінчити. У мене стався сильний напад паніки, і відтоді я все більше і більше схилялася до суїциду», — заявила вона.

Дівчині вдалося втекти через місяць після викрадення, але її спіймали і вибили кілька зубів. Вона намагалася втекти ще двічі, і її знову били. Вона змогла додзвонитися в поліцію і її звільнили.

Вона не єдина, до кого застосовували силу. Так, 28-річну Олександру з Москви також примусово утримували в кількох лікувальних центрах протягом 21 місяця.

Дівчині давали такі сильні заспокійливі препарати, що вона почувалася «як зомбі», і їй постійно говорили, що вона хвора. Вона перебувала там переважно з алкоголіками та наркоманами. Інші мешканці погрожували вбити її.