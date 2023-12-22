Суспільство

У Росії працюють табори для “лікування” представників ЛГБТ — WP

22 Грудня 2023 20:03
читать на русском →
росія, лгбт

У Росії батьки платять бандитам, щоб ті викрадали їхніх синів і доньок із нетрадиційною сексуальною орієнтацією та утримували їх у закритих центрах для «лікування», повідомляє The Washingot Post.

Видання поговорило з людьми, які перебували в цих установах. За їхніми словами, вони перебували за високими бетонними стінами — це нагадувало маленькі «в’язниці», призначені для алкоголіків, наркоманів або людей, «чиї сім’ї бачать у них проблему».

При цьому багатьох обдурили або викрали, а потім утримували місяцями. Вони розповідали, що їх били, принижували або змушували зачитувати зізнання в тому, що вони деструктивні та егоїстичні через свою «залежність» від гендерної ідентичності. Також вони уточнили, що застосовували методи для боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Видання поговорило з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла дев’ять місяців конверсійного лікування в реабілітаційному центрі в Алтайському краї Сибіру

До центру дівчину заманила мати, яка попросила підтримати її під час операції на серці в сільській місцевості. Мати вийшла з машини, кремезний чоловік притиснув дівчину до дверей, зачинив замки і забрав її телефон, годинник і рюкзак.

Дівчина розповіла, що її били, кидали в річку як покарання і змушували виконувати фізичні вправи неодноразово, «поки все, що я могла бачити, не стало білим, але вони змушували мене робити це знову і знову».

Їй давали нейролептичні препарати, призначені для людей, які страждають на психічні захворювання.

Ті, хто проходив лікування, мали купатися в річці щодня перед ранковою молитвою, навіть узимку за мінусової температури. Їй давали «чоловічу» роботу, наприклад рубати дрова, «щоб допомогти собі стати чоловіком». Одного разу її змусили каструвати свиню.

«Мені дали хірургічний ніж та інструкції, як це зробити… Але я не змогла закінчити. У мене стався сильний напад паніки, і відтоді я все більше і більше схилялася до суїциду», — заявила вона.

Дівчині вдалося втекти через місяць після викрадення, але її спіймали і вибили кілька зубів. Вона намагалася втекти ще двічі, і її знову били. Вона змогла додзвонитися в поліцію і її звільнили.

Вона не єдина, до кого застосовували силу. Так, 28-річну Олександру з Москви також примусово утримували в кількох лікувальних центрах протягом 21 місяця.

Дівчині давали такі сильні заспокійливі препарати, що вона почувалася «як зомбі», і їй постійно говорили, що вона хвора. Вона перебувала там переважно з алкоголіками та наркоманами. Інші мешканці погрожували вбити її.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2023 21:10

СБУ та Міноборони виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів
22 Грудня 2023 19:42

Українські захисники відбили вісім атак РФ в районі Синьківки, – Генштаб
22 Грудня 2023 19:07

Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги
22 Грудня 2023 18:52

Двосторонні відносини повинні отримати новий імпульс: Зеленський зустрівся з головою МЗС Польщі
22 Грудня 2023 16:34

Байден посилив санкції проти банків, які допомагають Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки