У Росії помер вже четвертий топменеджер Лукойлу з початку повномасштабної війни

У РФ помер віцепрезидент російської нафтогазової компанії Лукойл Віталій Робертус. Це четвертий топменеджер компанії, який помер з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомили в компанії Лукойл у середу, 13 березня.

Як йдеться у повідомленні, Робертусу було 53 роки, він помер «раптово». У пресслужбі російської компанії додали, що його трудова діяльність пов’язана тільки з Лукойлом, тут він пропрацював 30 років.

У жовтні 2023 року стало відомо про смерть голови ради директорів компанії Володимира Некрасова. Причиною смерті називалася гостра серцева недостатність.

Некрасов очолив компанію після смерті попереднього голови Равіля Маганова, який у 2022 році випав з вікна головного корпусу Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) і розбився на смерть.

До Маганова, у травні 2022 року, помер колишній топменеджер “Лукойлу” Олександр Суботін, його тіло знайшли у приватному будинку. За версією слідства причиною смерті Суботіна також стала гостра серцева недостатність.