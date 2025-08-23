У росії помер пропагандист, якого обміняли на Олега Сенцова

Виконавчий директор «Росії сьогодні» і член Ради з прав людини при президенті РФ Кирило Вишинський помер у Москві після важкої хвороби у віці 58 років, повідомляє РІА Новини.

Вишинський народився в Дніпропетровську, закінчив філологічний факультет Дніпропетровського державного університету.

У 2006-2014 роках Вишинський, який мав громадянство рф і України, працював власним кореспондентом ВГТРК в Україні, з 2014 по 2018 рік очолював «РІА Новини — Україна».

У травні 2018 року він був заарештований Службою безпеки України за звинуваченням у державній зраді. У росії на його підтримку була розгорнута інтенсивна пропагандистська кампанія в державних ЗМІ.

У вересні 2019 року Вишинського передали Росії в рамках обміну ув’язненими між рф і Україною. Серед учасників того обміну був режисер Олег Сенцов.

У росії Вишинський обійняв посаду виконавчого директора медіагрупи «Росія сьогодні». У жовтні 2023 року його призначили головним редактором радіо Sputnik.