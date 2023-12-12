У Росії немає реактивних “шахедів”, – Ігнат

У Повітряних силах спростували інформацію, що Росія нібито отримала з Ірану нові модифікації дронів-камікадзе “Shahed”, обладнані реактивним двигуном.

Як передає ZN.ua, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Ця інформація з’явилася в інтерв’ю на рашен-пропаганда каналах, де якийсь дєдушка-генерал прочитав новини від іранського оборонпрому, що винайшли Shahed, який має реактивний двигун і досягає швидкості 600-800 км. І дєдушка вже вирішив, що такий БпЛА є в розпорядженні Росії і що вони їх проти нас застосовують”, – пояснив він.

Речник ПС наголосив, що досі Україна не фіксувала випадків застосування реактивних Shahed’ів проти нашої країни. Ба більше, наразі немає інформації ні про те, чи поставлятиме Іран Росії БпЛА цієї модифікації, ні про те, чи виробляє він їх взагалі. На думку Ігната, в цій історії всі можуть обговорювати лиш виставковий екземпляр.

Він також пояснив, що якщо на дрон встановити реактивний двигун, то він фактично перетворюється на крилату ракету. В такому випадку вартість БпЛА зросте в десятки разів, а для їх виготовлення знадобиться набагато більше часу.