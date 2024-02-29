Суспільство

У Росії хочуть відновити випуск літаків ДРЛО А-50

29 Лютого 2024 16:25
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росія
А-50У ПКС РФ з бортовим номером RF-93966 / Фото: mil.in.ua

У Росії планують відновити виготовлення літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Як пишуть росЗМІ, про це заявив гендиректор російської корпорації “Ростех” Сергій Чемезов.

Він пояснив це тим, що такі літаки потрібні ЗС РФ, а також нібито “дуже добре йдуть на експорт”.

“Звісно, цей літак потрібний. Звісно, будемо його робити. Він не тільки нашій армії потрібний, але він і на експорт іде дуже добре”, – сказав він.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з’явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 – це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.


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