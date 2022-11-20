Новини

У Росії демонстративно затримали двох солдатів, які відмовилися їхати на війну

20 Листопада 2022 17:53
53
росія

У російських Telegram-каналах з’явилося відео затримання двох військовослужбовців, які відмовилися їхати на війну – солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування.

Про це повідомляє Медуза, російські пабліки в Telegram

На відео зі строю солдатів на плацу по черзі викликають двох військових – імовірно, їхні прізвища Селіванов і Дягтєрьов (погано чути – ред.), до них підходить слідчий і каже, що 16 листопада проти них порушили кримінальну справу за частиною 2.1 статті 332 КК РФ (невиконання наказу). 

Потім конвой із нашивками на рукавах “Військова поліція” грубо затримує солдатів. Їх обшукують, одягають кайданки і саджають у поліцейську машину. 

На відео не вказано, коли і де воно було зняте. Але на ролику видно зелений газон, погода дощова, солдати тепло одягнені.

Також незрозуміло, чи були затримані мобілізованими, чи контрактниками. 

 

У пабліках пишуть, що на відео мобілізовані, а подія відбулася у Бєлгородській області.

Також повідомляється, що військових затримали за відмову їхати на війну в Україну. Солдатам загрожує до 3 років в’язниці. 

За словами адвоката Максима Гребенюка, затримувати військових на території військової частини не було необхідності.

Він вважає, що затримання провели “демонстративно”, щоб це була “наука для інших”.  


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Листопада 2022 10:51
179

Розпочалася евакуація з Херсонської та Миколаївської областей
20 Листопада 2022 19:57
27

У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві – прем’єр
20 Листопада 2022 16:23
50

Вперше в історії: Міністр оборони Нової Зеландії прибув до України
20 Листопада 2022 14:53
50

Черговий обстріл ЗАЕС: окупанти понад 12 разів влучили в об’єкти інфраструктури станції
20 Листопада 2022 13:26
106

Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Сейчас зажмурю глаза — и вас всех не будет!”
Андрій ВОЛКОВ

Які ризики приховує відчуження у власність держави підприємств для військових потреб
Віталій ПОРТНИКОВ

Це Росія вбила поляків
Дмитро КОМАРОВ

Это война против самых незащищенных людей
Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь
Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил
усі думки