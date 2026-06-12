У Росії без пояснень скасували найбільший авіасалон МАКС-2026

Уряд Росії виключив Міжнародний авіакосмічний салон МАКС із переліку виставок на 2026 рік. Захід, який традиційно проходив у підмосковному Жуковському, перенесли на 2027 рік.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на розпорядження уряду РФ.

Згідно з документом, опублікованим на офіційному порталі правової інформації, Міжнародний авіакосмічний салон МАКС не відбудеться у 2026 році. Його проведення перенесено на 2027 рік. Також на 2027 рік перенесено виставку “Гідроавіасалон”. Причини такого рішення в документі не уточнюються.

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МАКС проводився раз на два роки з 1993 року на аеродромі Льотно-дослідного інституту імені Громова в підмосковному Жуковському. Останній авіасалон в очному форматі відбувся у 2021 році.

У 2024 та 2025 роках захід проводили онлайн: експозиції та демонстраційні програми були представлені у форматі відеороликів на офіційному сайті.

Водночас у липні 2025 року прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про проведення МАКС у 2026 та 2027 роках.

Перенесення авіасалону відбувається на тлі скорочення інших масових заходів у Росії. Раніше в Москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до Дня Росії, який перенесли в іншу частину міста та скоротили програму виступів.

У Міноборони РФ це пояснили “поточною оперативною обстановкою”, а в Кремлі — “терористичною загрозою” з боку України. Останніми тижнями російська влада також повідомляла про посилення атак безпілотників на Московський регіон.