Суспільство

У Росії атаковано військовий аеродром “Кущевська”

27 Квітня 2024 11:16
росія, авіа
Результати удару по аеродрому “Кущевська” / Скріншот відео

Російські пабліки пишуть про нічний приліт по авіабазі Кущевська в Краснодарському краї.

“Судячи з усього, удар припав на склад з обладнанням для переробки бомб”, – зазначають спостерігачі.

За іншою інформацією, знищено склад з УМПК для авіабомб.

Фрагмент чату в пабліку станиці Кущевська / Скріншот

Російська влада удару по аеродрому не підтверджувала. При цьому в міноборони Росії заявляли, що збили вночі над Краснодарським краєм 66 безпілотників.


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