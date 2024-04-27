У Росії атаковано військовий аеродром “Кущевська”

Російські пабліки пишуть про нічний приліт по авіабазі Кущевська в Краснодарському краї.

“Судячи з усього, удар припав на склад з обладнанням для переробки бомб”, – зазначають спостерігачі.

За іншою інформацією, знищено склад з УМПК для авіабомб.

Фрагмент чату в пабліку станиці Кущевська / Скріншот

Російська влада удару по аеродрому не підтверджувала. При цьому в міноборони Росії заявляли, що збили вночі над Краснодарським краєм 66 безпілотників.