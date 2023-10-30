Суспільство

У росіян вкрали єнота, якого раніше вони вкрали з Херсону

30 Жовтня 2023 07:20
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росія

Російський окупант, який рік тому при втечі з Херсона вкрав єнота з місцевого зоопарку, тепер поскаржився, що в нього викрали крадену тварину.

За словами росіянина, єнота викрав один з його помічників на ім’я Роман. Про це він повідомив на телеграм-каналі Єнот з Херсона, який окупанти створили для публікацій про викрадену тварину.

«На жаль, проєкт Єнот з Херсона закінчує своє життя звичайною зрадою», — нарікає окупант.

Восени 2022 року під час втечі з Херсона російські окупанти викрали єнота із місцевого зоопарку.

Єнот з Херсона став одним з символів російської пропаганди. Військкор Анна Долгарєва тоді назвала крадіжку тварини «єдиною гарною новиною».

Росіяни назвали херсонського єнота Херсі й створили йому телеграм-канал, в якому підтримували російських десантників від імені тварини, а також збирали кошти на російську армію завдяки відео з єнотом. З ним також знімали пропагандистські сюжети на російському телебаченні й возили його на лінію фронту.


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