У російських серіалах почали вирізати сцени з Вірою Брежнєвою

Російський телеканал ТВ-3 вирізав із серіалу «Мажор» сцени з українською співачкою Вірою Брежнєвою. На це звернула увагу телеведуча Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі.

«Брежнєва з’явилася у 10-й серії 2-го сезону у ролі камео, граючи саму себе. За сюжетом головні герої ведуть розслідування, яке після вирізаних сцен зі співачкою стало безглуздим», – написала авторка публікації.

Ведуча зазначила, що на стрімінгових платформах серія «Мажора» за участю співачки доступна у повній версії, а також нагадала, що у лютому минулого року Брежнєва виступила з критикою війни в Україні та повернулася на батьківщину.

У жовтні минулого року Генпрокуратуру Росії попросили перевірити нову пісню Брежнєвої «Вишиванка» щодо екстремізму.