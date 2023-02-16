Суспільство

У російських серіалах почали вирізати сцени з Вірою Брежнєвою

16 Лютого 2023 10:39
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росія, цензура

Російський телеканал ТВ-3 вирізав із серіалу «Мажор» сцени з українською співачкою Вірою Брежнєвою. На це звернула увагу телеведуча Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі.

«Брежнєва з’явилася у 10-й серії 2-го сезону у ролі камео, граючи саму себе. За сюжетом головні герої ведуть розслідування, яке після вирізаних сцен зі співачкою стало безглуздим», – написала авторка публікації.

Ведуча зазначила, що на стрімінгових платформах серія «Мажора» за участю співачки доступна у повній версії, а також нагадала, що у лютому минулого року Брежнєва виступила з критикою війни в Україні та повернулася на батьківщину.

У жовтні минулого року Генпрокуратуру Росії попросили перевірити нову пісню Брежнєвої «Вишиванка» щодо екстремізму.


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