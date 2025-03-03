Суспільство

У російському Ростові пролунали вибухи: місцеві повідомляють про пожежу на НПЗ
3 Березня 2025 21:27
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Сяйво в Ростовській області від пожежі / Фото: РосЗМІ
Сяйво в Ростовській області від пожежі / Фото: РосЗМІ

Жителі Ростовської області скаржаться на атаку українських БпЛА на низку об’єктів в регіоні. Зокрема, повідомляють про сильну пожежу на нафтобазі в Чортківському районі.

Відео заграви у небі через пожежу на нафтобазі в районі Чортково публікують місцеві пабліки.

Повідомляється, що на території НПЗ почалася пожежа, а перед цим чули вибух. Офіційної інформації поки що не надходило.

Раніше губернатор області повідомляв, що ППО відбило атаку дронів поблизу Новошахтинська. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань не було. Безпілотну небезпеку оголошено по всій північній частині регіону.


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