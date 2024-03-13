Політика

У російському МЗС заявили, що повернення під контроль України ЗАЕС “порушить сувернітет РФ”

13 Березня 2024 12:52
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рф, заес
ЗАЕС / Getty Images

Російське міністерство закордонних справ заявило, що будь-які резолюції та заяви щодо повернення Запорізької АЕС під контроль України вважаються “порушенням суверенітету РФ”.

Про це йдеться у відомстві, передає Еспресо.

“Особливо наголошуємо, що будь-які резолюції, а також заяви офіційних осіб та міжнародних організацій, які закликають до “повернення” ЗАЕС Україні чи встановлення над нею міжнародного контролю, розглядаються нами як спроба зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність Росії”, – йдеться у повідомленні.

Водночас російське міністерство звинуватило Україну в “постійних” загрозах та провокаціях щодо атомної станції.

У Росії подякували гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, який “з березня 2022 року відвідав Росію, у тому числі чотири рази на запрошення побував на ЗАЕС”.

“Росія вживає всіх можливих заходів для підвищення надійності захисту станції, посилення її ядерної та фізичної ядерної безпеки відповідно до національного законодавства та взятих на себе зобов’язань, що випливають із профільних міжнародно-правових інструментів, учасником яких є наша країна”, – додали у Росії.


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