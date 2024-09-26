У російського олігараха Усманова ВАКС конфіскував активи на 2 млрд грн

Позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова було задоволено, активи олігарха на 2 млрд грн конфіскували.
Про це повідомляє заступниця міністра юстиції Інна Богатих.
“Міністерство юстиції України здобуло перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави!” – йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня.
Що було стягнуто в дохід держави:
- залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн);
- 100% статутного капіталу ТОВ “Петер-Сервіс Україна” – IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.
“Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом з політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України”, – наголосила Богатих.