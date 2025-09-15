        Техно

        У роботі Starlink стався глобальний глобальний збій

        Федір Олексієв
        15 Вересня 2025 08:15
        Сповіщення про збій на сайті Starlink
        Вранці 15 вересня у роботі супутникового інтернету Starlink стався глобальний збій. Про збій повідомляється на сайті компанії.

        Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”) також підтвердив проблему: “Знов ліг Starlink вздовж всього фронту”.

        Збої зафіксовані не лише в Україні — користувачі у різних країнах масово повідомляють про проблеми з доступом. За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-сервісів у режимі реального часу, десятки тисяч скарг почали надходити після 7:00.

        Це вже не перший випадок глобального збою Starlink. Подібна ситуація трапилася ввечері 24 липня.


