У роботі Starlink стався глобальний глобальний збій

Вранці 15 вересня у роботі супутникового інтернету Starlink стався глобальний збій. Про збій повідомляється на сайті компанії.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (“Мадяр”) також підтвердив проблему: “Знов ліг Starlink вздовж всього фронту”.

Збої зафіксовані не лише в Україні — користувачі у різних країнах масово повідомляють про проблеми з доступом. За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу інтернет-сервісів у режимі реального часу, десятки тисяч скарг почали надходити після 7:00.

Це вже не перший випадок глобального збою Starlink. Подібна ситуація трапилася ввечері 24 липня.