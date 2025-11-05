        Техно

        Естонія профінансує зв’язок Starlink для ЗСУ на 3 мільйони євро

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 12:22
        Денис Шмигаль та Ханно Певкур / Фото: x.com/Denys_Shmyhal
        Денис Шмигаль та Ханно Певкур / Фото: x.com/Denys_Shmyhal

        Естонія надасть Україні 3 мільйони євро для закупівлі та підтримки систем Starlink. Таку пропозицію озвучив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

        Про це Денис Шмигаль написав у Twitter.

        Під час зустрічі зі Шмигалем Певкур повідомив про ініціативу своєї країни виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.

        Також міністри оборони двох країн обговорили посилення ППО, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

        “Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio”, – написав Шмигаль.

        Він подякував естонській стороні за нову фінансову допомогу та постійну підтримку України.


