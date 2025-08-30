США погодили продаж Україні обладнання для Patriot та послуг супутникового зв’язку

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання й послуг для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot, а також продовження супутникових комунікаційних послуг для терміналів Starlink. Загальна вартість обох програм оцінюється у понад 329 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство з оборонного співробітництва США (DSCA).

За даними відомства, вартість підтримки систем Patriot становитиме близько 179,1 мільйона доларів. Україна отримає запасні частини, обладнання для обслуговування, програмне забезпечення та оновлення, комплекти для модифікацій, засоби зв’язку, випробувальне обладнання, інженерні та логістичні послуги, навчання, документацію та інші елементи підтримки. Основними підрядниками визначені компанії RTX Corporation (Арлінгтон, Вірджинія) та Lockheed Martin (Бетесда, Меріленд). Для реалізації програми до командування Збройних сил США в Європі буде направлено близько п’яти урядових представників і п’ятнадцятьох підрядників.

Окремо передбачено продаж Україні послуг супутникового зв’язку для продовження роботи терміналів Starlink на суму приблизно 150 мільйонів доларів. Виконавцем цього контракту буде компанія Starlink Services з міста Готорн, Каліфорнія.

В DSCA наголосили, що ці програми сприятимуть посиленню обороноздатності України, дозволять ефективніше реагувати на поточні та майбутні загрози.