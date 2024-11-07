Кримінал

У Рівному затримали пенсіонера, який слухав радянський гімн та витирав ноги об державний прапор
7 Листопада 2024 21:36
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У Рівному 60-річний чоловік посеред міста витирав ноги об державний прапор України, після чого одягнув на себе червону тканину і увімкнув на портативній колонці гімн Радянського Союзу. 

Інцидент помітила місцева мешканка біля одного з торговельно-розважальних центрів і одразу повідомила про це поліцію.

Правоохоронці прибули на місце події, затримали чоловіка та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Як зазначили в поліції, цей чоловік вже привертав їхню увагу раніше — у жовтні він пошкодив меморіальну дошку Степана Бандери.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за статтею 338 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за публічну наругу над державним символом.

Червона тканина з написом СРСР та портативна колонка / Фото: Нацполіція

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