У РФ заявили про атаку дронів на 7 областей

Вночі 10 вересня у семи областях РФ повідомили про атаку дронів.

Про це повідомляють місцеві пабліки новин, губернатор Брянської області Олександр Богомаз у Telegram.

Про безпілотники повідомили у Бєлгородській, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській та Калузькій областях та Краснодарському краї Росії.

Богомаз повідомив, що російські військові відбивають спробу масованої атаки із застосуванням БпЛА по території Брянської області.

“Протягом години підрозділами ППО Міністерства оборони РФ знищено двадцять один безпілотний літальний апарат літакового типу”.

Богомаз стверджує, що всього в області ППО збила 59 дронів.

Також вибухи лунають в тимчасово окупованому Криму.