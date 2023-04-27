У РФ затримана відома блогерка-коуч

Російські силовики затримали блогера Олену Бліновську за підозрою в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів у особливо великому розмірі, повідомляє Слідчий комітет РФ.

За даними відомства, Бліновську було зупинено при спробі перетнути кордон на орендованому автомобілі, при ній також були авіаквитки для вильоту в іншу державу.

Телеграм-канали Baza та Mash стверджують, що автомобіль Maybach Бліновської з водієм та охоронцем було затримано вранці 27 квітня у Смоленській області на кордоні з Білоруссю. Джерело РІА Новини повідомило, що це сталося у прикордонному пункті Червона Гірка на трасі Мінськ-Москва. За даними телеграм-каналу «112», Бліновська мала квиток на літак з Москви до Алмати, ймовірно, для відволікання уваги.

Проти затриманої порушено кримінальну справу (частина 2 статті 198 та пункт «б» частини 4 статті 174.1 КК РФ). У СК стверджують, що блогер не сплатила до бюджету податки на суму понад 918 мільйонів рублів (понад 7 млн доларів). В офісі Блиновської та за місцем її проживання проводяться обшуки.

За даними слідства, Бліновська, надаючи інформаційні послуги через мережу Інтернет, використовуючи схему «дроблення» бізнесу, занизила отримані доходи і не сплатила за період 2019-2021 років податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів. Крім того, з метою надання видимості правомірного володіння, користування та розпорядження отриманими грошима, легалізувала їх шляхом здійснення фінансових операцій.

Олена Бліновська відома як блогер, телеведуча та організатор популярних курсів з психології та особистісного зростання, так званих «марафонів бажань». На її обліковий запис в інстаграмі підписано 5,3 мільйона користувачів. У ЗМІ раніше з’являлися матеріали з критикою тренінгів, які влаштовує Бліновська.

За оцінками Forbes, 2020 року аудиторія «марафону бажань» Бліновської становила 100 тисяч осіб, а виторг бізнесу — 330 мільйонів рублів (2,6 млн. доларів). Блогер вела шоу «Будинок виконання бажань з Оленою Бліновською» на телеканалі ТВ-3, а також була продюсером та виконавицею однієї з ролей у комедійному фільмі «Марафон бажань».