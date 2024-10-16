Кримінал

У РФ застрелили заступника начальника військової частини, який повернувся з війни в Україні
16 Жовтня 2024 17:27
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Розстріляна машина загиблого / Telegram 112

Невідомий розстріляв у Підмосков’ї  заступника начальника військової частини, який повернувся з війни в Україні.

Про це повідомляє ТАСС.

Через вбивство заступника начальника однієї з військових частин у Підмосков’ї правоохоронні органи РФ порушили кримінальну справу про вбивство і незаконний обіг зброї.

Як пише Telegram-канал “112“, чоловік виїхав від свого будинку у військовому містечку в бік шосе, коли невідомі відкрили вогонь. Зазначається, що стріляли впритул у водійське скло щонайменше 8 разів. Внаслідок цього офіцер загинув на місці.


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