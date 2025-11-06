У РФ горіла Костромська ДРЕС, вибухи лунали й на НПЗ “Лукойл” у Волгограді

У ніч з 5 на 6 листопада вибухи лунали на НПЗ “Лукойл” у Волгограді та одній з найбільших електростанцій Росії — Костромській ГРЕС, де розпочалася масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад боєприпасів в окупованій Донецькій області.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

У місті Волгореченськ Костромської області Росії під масованою атакою перебувала одній з найпотужніших у Росії теплова електростанція — Костромська ДРЕС. Об’єкт зазнав пошкоджень: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу на території підприємства.

“Наразі на місці працюють оперативні служби з усунення наслідків на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електроспоживання не порушено. Постраждалих немає”, — заявляє місцева влада.

Костромська ДРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. Працюють вісім турбін К-300-240 потужністю по 300 МВт та одна турбіна К-1200-240-3 потужністю 1200 МВт. Підприємство забезпечує електропостачання значної частини центрального регіону Росії, включаючи промислові об’єкти оборонного значення.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика

Також повідомляється про серію вибухів на НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгограді, де після атаки виникла пожежа.

В тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі повідомляли про вибухи та звуки детонації в Куйбишівському та Жовтневому районах. За попередньою інформацією, внаслідок ударів сталося загоряння на складі боєприпасів.