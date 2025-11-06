        Суспільство

        У РФ горіла Костромська ДРЕС, вибухи лунали й на НПЗ “Лукойл” у Волгограді

        Галина Шподарева
        6 Листопада 2025 07:46
        читать на русском →
        Пожежа на Костромській ДРЕС / Фото: Exilenova+
        Пожежа на Костромській ДРЕС / Фото: Exilenova+

        У ніч з 5 на 6 листопада вибухи лунали на НПЗ “Лукойл” у Волгограді та одній з найбільших електростанцій Росії — Костромській ГРЕС, де розпочалася масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад боєприпасів в окупованій Донецькій області.

        Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        У місті Волгореченськ Костромської області Росії під масованою атакою перебувала одній з найпотужніших у Росії теплова електростанція —  Костромська ДРЕС. Об’єкт зазнав пошкоджень: місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу на території підприємства.

        Реклама
        Реклама

        “Наразі на місці працюють оперативні служби з усунення наслідків на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електроспоживання не порушено. Постраждалих немає”, — заявляє місцева влада.

        Костромська ДРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. Працюють вісім турбін К-300-240 потужністю по 300 МВт та одна турбіна К-1200-240-3 потужністю 1200 МВт. Підприємство забезпечує електропостачання значної частини центрального регіону Росії, включаючи промислові об’єкти оборонного значення.

        Увага! У відео присутня ненормативна лексика

        Також повідомляється про серію вибухів на НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгограді, де після атаки виникла пожежа.

        В тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі повідомляли про вибухи та звуки детонації в Куйбишівському та Жовтневому районах. За попередньою інформацією, внаслідок ударів сталося загоряння на складі боєприпасів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини