Суспільство

У РФ розбився військовий літак Як-130
10 Жовтня 2024 14:25
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авіакатастрофа, рф
Як-130 / Вікіпедія

10 жовтня впав військовий навчально-тренувальний літак Як-130 на кордоні між Калмикією і Волгоградською областю РФ.

Про це повідомляє РІА Новини.

“Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот отримав значні поранення, його госпіталізували.

У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу “повітря-повітря” та “повітря-земля”.


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