У РФ пацієнти, хворі на сибірську виразки втекли з лікарні

В Росії, в республіці Тива, чотири особи, заражені сибіркою, втекли з республіканської інфекційної лікарні.

Про це розповіли у регіональному Міністерстві охорони здоров’я.

Там зазначили, що вони відмовилися від лікування та самовільно покинули клініку. За інформацією відомства, один із п’яти інфікованих залишився в медустанові під наглядом лікарів.

Як пишуть лікарі, стан пацієнтів задовільний, але покидати клініку їм не можна.

“Передавання сибірки від людини до людини рідкісне, але це можливо, особливо якщо у хворого не до кінця загоїлися шкірні виразкові прояви”, – кажуть у регіональному МОЗ Рф.

Повідомляється, що усі хворі брали участь у розбиранні туші коня.