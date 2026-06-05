У РФ немає офіційних каналів спілкування з Україною: Кремль прокоментував лист Зеленського

Російському диктатору Путіну доповіли про відкритий лист Президента України Володимира Зеленського. Щодо передачі документа, в Кремлі заявили, що у РФ немає офіційних каналів спілкування з Україною.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відкритий лист Путіну президент України опублікував увечері 4 червня. Документ містить пропозицію відновити мирні переговори. Також Зеленський заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів і обміну полоненими за формулою “всіх на всіх”.

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Як пише The New York Times, протягом війни Володимир Зеленський неодноразово звертався до Володимира Путіна та громадян Росії, зокрема в перший день повномасштабного вторгнення у 2022 році. Видання зазначає, що оприлюднений лист став одним із найгостріших прямих звернень українського президента до російського лідера, у якому згадуються воєнні невдачі Росії, інфляція та залежність Москви від Китаю.

У листі Зеленський звернув увагу на те, що значна частина 26 років перебування Путіна при владі припала на війну проти України. Йдеться як про російське втручання на сході України у 2014 році, так і про повномасштабне вторгнення 2022 року.

Президент України також заявив про готовність до припинення вогню та прямих переговорів із Путіним поза межами переговорного процесу, який просувала адміністрація Дональда Трампа. За його словами, до такого формату могли б долучитися європейські країни, а сама зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині або одній з арабських держав.

Водночас лист містить критичні зауваження на адресу російського керівництва, зокрема щодо здатності захищати Москву та Санкт-Петербург від українських ударів.

“Після 26 років при владі вік починає брати своє”, — написав Зеленський.

У листі також згадуються повідомлення про дефіцит пального в Росії після атак на нафтопереробну інфраструктуру, інфляцію та втому суспільства від війни. Водночас видання зазначає, що більшість незалежних аналітиків не вважають Путіна вразливим до внутрішньополітичних потрясінь.

Лист був оприлюднений через день після удару безпілотників по нафтобазі поблизу Санкт-Петербурга та напередодні виступу Путіна на економічному форумі поблизу цього міста. Публікація листа також привернула увагу до українських далекобійних атак, які мають як економічний, так і психологічний ефект для Росії.

“Тепер ми всі можемо бачити, що росіянам нарешті стає менш комфортно з цією реальністю”, — написав Зеленський.

Окремо президент України згадав домовленості, які, за його словами, могли обговорюватися між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.

“Ми чули, що вам пообіцяли в Алясці вирішення певних питань, які стосуються України та Європи. Ви самі бачите, що українські та європейські питання не вирішуються в Анкориджі”, — написав Зеленський.