У РФ не хочуть перетворювати школи на некрополі загиблих в Україні

Мер Пензи Олександр Басенко запропонував відкласти встановлення меморіальних дощок на честь випускників шкіл, які загинули на війні в Україні, щоб зберегти психіку учнів. На це звернув увагу місцевий тг-канал.

Чиновник пропонує “не створювати некрополь на станах шкіл”. “Зрозумійте, там діти, там психіка, яка ще не окріпла”, – аргументував Борисенко на засіданні Пензенської міськдуми.

“У нас є школи, я, можливо, скажу військову таємницю, де по 7, по 8 випускників цих шкіл загинули”, – зізнався мер.

«Я з найбільшою повагою ставлюся до учасників спеціальної військової операції. Ми вживаємо багато заходів соціальної підтримки їхніх сімей. Але я хочу, щоб ви задумалися, як дитячою психікою сприйматиметься велика кількість меморіальних дощок на будинках шкіл. Це насамперед освітні заклади, де навчаються діти віком від семи років. У нас є школи, я, можливо, скажу військову таємницю, де по сім, по вісім випускників цих шкіл загинули, віддали своє життя за захист інтересів держави. Давайте дочекаємося завершення цього процесу, і всіх, хто загинув, ми розмістимо на єдиній дошці, перерахуємо кожного поіменно. <…>Ми просимо час, щоб і вшанувати пам’ять, і не створювати, говоритимемо так, некрополі на будинках шкіл. Зрозумійте, там діти, у них психіка, яка ще не стала. А нам працювати над їхнім патріотичним вихованням, щоб вони пішли до армії на термінову службу», – сказав Басенко на засіданні Пензенської гордуми.

Також він додав, що місто не може набрати приблизно половину із необхідної кількості строковиків, оскільки вони «ховаються».

«Ось на сьогоднішній день ми б’ємося над тим, щоб виконати завдання, яке одержала Пензенська область і, зокрема, місто Пенза для призову на строкову службу. У нас зараз ще не виконано близько 50%. І коли ми аналізуємо ситуацію, у кожному військкоматі міста, у нас їх два, по 530 – 540 молодих людей, які перебувають на військовому обліку, вони ховаються, ми їм не можемо повістки вручити», – сказав мер.