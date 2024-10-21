Суспільство

У РФ ліквідували військового пілота, який був причетний до атак по Дніпру та Кременчуку 
21 Жовтня 2024 09:17
гур
Ліквідований пілот / ГУР

У рф ліквідували військового льотчика Дмитра Голенкова, який був причетний до масованих ракетних ударів по багатоповерхівці у Дніпрі та торговому центру в Кременчуку.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Там розповіли, що Голенков був пілотом 52 важкого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил рф, який базується на аеродромі «Шайковка» у Калузькій області та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Він був начальником штабу російської авіаційної ескадрильї.

Його знайшли мертвим у селі поблизу Брянська. Тіло Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

У ГУР МО наголошують, що Голенков був одним із причетних до ракетного удару по торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022 року. Тоді у приміщенні торгового центру перебували близько тисячі людей. Унаслідок атаки тоді загинули 22 людини, ще понад 60 зазнали поранень.

Окрім цього, цей льотчик відповідальний за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року, унаслідок якого загинули 46 українців, серед них ― 6 дітей.


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