Дитячі ляльки, які продаються у Росії, не повинні пропагувати нетрадиційні для країни цінності, заявила член комітету Держдуми з міжнародних справ Марія Бутіна.

“Я категорично проти, щоб у наших магазинах з’являлися ляльки, наприклад трансгендери, або ляльки, які пропагують одностатеві відносини”, – повідомила Бутіна пропагандистам з РІА Новості.

Вона зазначила, що за державних замовлень, наприклад, при закупівлі ляльок у дитячі садки, необхідно орієнтуватися на вітчизняні фабрики ляльок, які виготовляють гарні іграшки з правильним посиланням.

На думку Бутіної, ляльки Барбі компанії Mattel є двигуном ЛГБТ повістки, що є неприпустимим на території Росії згідно з ухваленим законом про заборону пропаганди ЛГБТ.