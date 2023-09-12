У РФ екстрено сів пасажирський літак

Пасажирський літак зі 165 людьми на борту екстрено сів на ґрунт у Новосибірській області Росії, постраждалих немає. За попередньою інформацією, у судна відмовила гідросистема.

Про це повідомляє Новосибірський губернатор Андрій Травніков, Росавіація, російські пабліки в Telegram.

“Сьогодні о 09:44 (о 5:44 ранку − ред.) в Убинському районі Новосибірської області літак “Уральських авіаліній”, що летів із Сочі до Омська, здійснив екстрену посадку на ґрунт. На борту перебувало 170 осіб, із них 23 дитини. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, пасажирів евакуйовано, горіння не зафіксовано”.

Марка літака − Airbus A320. На місці його посадки працюють рятувальники.

У Росавіації уточнили, що на борту літака були 159 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Повідомляється, що зв’язок з екіпажем встановили, всі пасажири розміщені в найближчому населеному пункті.

За попередніми даними, по медичну допомогу ніхто не звертався.

Повідомляється, що літак здійснив посадку на підібраний з повітря майданчик поблизу населеного пункту Кам’янка (близько 180 км до Новосибірська).