Суспільство

У результаті спецоперації “Очерет” на бік України перейшов 24-річний військовий РФ
20 Серпня 2024 15:57
читать на русском →
війна, гур
Російський пілот FPV з позивним “Сільвер”, який перейшов на бік України / Фото: ГУР

У результаті операції проєкту “Хочу жить” та Легіону “Свобода Росії” під назвою “Очерет” військовослужбовець російської  армії підірвав штаб офіцерів батальйону “шторм зет” і перейшов на бік України.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним “Сільвер” вийшов на зв’язок із Легіоном “Свобода Росії”. Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі”, – розповіли у ГУР. 

Далі у зручний момент “Сільвер” кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу “шторм зет”, де спав його комбат та інші російські офіцери. 

“Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була  труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули”, ― розказав він. 

Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. 

Нині російський доброволець став рекрутом Легіону “Свобода Росії”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
20 Серпня 2024 17:11

Військовослужбовці на Курщині отримуватимуть такі ж виплати, як і на передовій
20 Серпня 2024 15:17

Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ
20 Серпня 2024 13:30

Правоохоронці викрили у Києві адвоката, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації
20 Серпня 2024 12:29

24 мільярди виділив уряд на дрони для ЗСУ
20 Серпня 2024 12:23

Рада ухвалила закон про заборону російської церкви в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки