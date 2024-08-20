У результаті спецоперації “Очерет” на бік України перейшов 24-річний військовий РФ

У результаті операції проєкту “Хочу жить” та Легіону “Свобода Росії” під назвою “Очерет” військовослужбовець російської армії підірвав штаб офіцерів батальйону “шторм зет” і перейшов на бік України.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Взимку 2024 року російський пілот FPV з позивним “Сільвер” вийшов на зв’язок із Легіоном “Свобода Росії”. Піти на співпрацю з Україною росіянина, за його словами, спонукали систематичні воєнні та інші злочини командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в окупаційному підрозділі”, – розповіли у ГУР.

Далі у зручний момент “Сільвер” кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу “шторм зет”, де спав його комбат та інші російські офіцери.

“Там десь 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули”, ― розказав він.

Коли справу було зроблено, росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію.

Нині російський доброволець став рекрутом Легіону “Свобода Росії”.