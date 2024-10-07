У разі запровадження оподаткування міжнародних посилок “Нова пошта” прогнозує шалені затримки у доставці

Якщо держава запровадить збори на міжнародні посилки, може виникнути логістичний колапс, а клієнти будуть старждати від шалених затримок у доставці.

Таку думку висловив співвласник “Нової пошти” Володимир Попершнюк.

“На тлі катастрофічних для економіки зростань податків та нових регулювань ідея обкласти зборами міжнародні посилки – найгірша серед усіх, які можна було б придумати”, – вважає він.

Перша причина – це відʼємний фіскальний ефект від оподаткування посилок.

“Зараз держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх з оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур та вартості самих посилок. І це ще йдеться про “дорогі” посилки від 150 євро. А після зниження податкового порогу в митний конвеєр потраплять ще дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть”, – зазначив Поперешнюк.

Друга причина – це логістичний колапс та шалені затримки у доставленні посилок.

“Зараз ми розмитнюємо лише 2% посилок, хоча митні процедури приходить кожна посилка, тож втрати часу сягають майже добу. Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки”, – продовжив співвласник “Нової пошти”.

Крім того, за його словами, при впровадженні нових податків на посилки усі принади податкового сервісу відчують мільйони фізичних осіб, що додасть державі до фінансових збитків ще й електоральні.