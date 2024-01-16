У Раді знову не розглянули постанову про звільнення Безуглої

У порядок денний Верховної Ради знову не внесли постанову про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Геращенко пише, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відмовляється ставити в порядок денний постанову.

У Верховній Раді запропонували звільнити парламентарку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони на тлі її заяв про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Безугла заявила, що Залужний має піти у відставку: за її словами, військове керівництво нібито не надало жодного плану на 2024 рік чи пропозицій для зміни системи Збройних сил України. Однак секретар Комітету з питань нацбезпеки та оборони Роман Костенко наголосив, що головнокомандувач ЗСУ не мав подавати план, а на профільному комітеті Верховної Ради його не вимагали.

10 січня винести питання про звільнення Безуглої на розгляд парламенту намагалися народні депутати від різних політичних сил. Утім, законодавці зазначали, що проти винесення питання на розгляд виступив голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.