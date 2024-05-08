Економіка

У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання

8 Травня 2024 19:49
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мобілізація
Будівля Верховної Ради України / Фото: ВРУ

Оборонний комітет Верховної Ради наразі розглядає дві моделі економічного бронювання.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії”, – сказав Арахамія.

За його словами, перший варіант – передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 000 гривень. А ось другий – це квотне бронювання по галузях. До прикладу він навів людей, котрі працюють у медіа: керівник може забронювати 10% своїх співробітників, однак щомісяця має сплачувати за кожного з них мінімальну заробітну плату військового – 20 тисяч гривень.


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