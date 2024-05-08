У Раді розглядають дві моделі економічного бронювання

Оборонний комітет Верховної Ради наразі розглядає дві моделі економічного бронювання.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Розглядаються дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії. З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії”, – сказав Арахамія.

За його словами, перший варіант – передбачає сплату податку від зарплати щонайменше в 35 000 гривень. А ось другий – це квотне бронювання по галузях. До прикладу він навів людей, котрі працюють у медіа: керівник може забронювати 10% своїх співробітників, однак щомісяця має сплачувати за кожного з них мінімальну заробітну плату військового – 20 тисяч гривень.