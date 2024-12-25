У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після удару РФ

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару, що зруйнував житловий будинок. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Кривий Ріг: внаслідок ворожого ракетного удару загинула 1 людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи завершено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ввечері російські військові завдали удару по 4-поверховому житловому будинку. Унаслідок атаки зруйновано підʼїзд з 1 по 4 поверхи. Окрім житлових приміщень, пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.