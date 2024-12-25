Суспільство

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи після удару РФ
25 Грудня 2024 07:32
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дснс, обстріли
Пошкоджений будинок внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі / Фото: ДСНС

У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару, що зруйнував житловий будинок. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Кривий Ріг: внаслідок ворожого ракетного удару загинула 1 людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини. Аварійно-рятувальні роботи завершено”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора ввечері російські військові завдали удару по 4-поверховому житловому будинку. Унаслідок атаки зруйновано підʼїзд з 1 по 4 поверхи. Окрім житлових приміщень, пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.


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