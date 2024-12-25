Трамп обіцяє відновити смертну кару

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду доручить Міністерству юстиції забезпечити відновлення смертної кари на федеральному рівні.

Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

“Одразу після моєї інавгурації я дам розпорядження Міністерству юстиції енергійно домагатися смертної кари, щоб захистити американські сім’ї та дітей від ґвалтівників, убивць і монстрів”, — наголосив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп уже відновлював виконання смертних вироків під час свого першого президентського терміну (2017–2021). Натомість Байден, який став президентом у 2021 році, призупинив страту на федеральному рівні, виконуючи передвиборчу обіцянку.